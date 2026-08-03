Escha: Reiner Schaudt wird 80

Der Inhaber der escha Reiner Schaudt e.K., Reiner Schaudt, feierte am 1. August 2026 seinen 80. Geburtstag.

Schaudt ist seit mehr als 55 Jahren in der Werbe- und Geschenkartikelbranche tätig und gehört durch sein Fachwissen, seine langjährigen Beziehungen zu Herstellern im In- und Ausland zu den Kennern der Branche. Mit seinen Eigenentwicklungen und seinem internationalen Netzwerk zuverlässiger Produzenten erwarb Schaudt sich in seinem Berufsleben einen ausgezeichneten Ruf als kompetenter und geschätzter Lieferant.

Das escha-Team gratuliert Schaudt herzlich zum 80. Geburtstag und wünscht ihm für die Zukunft Gesundheit, Freude und weiterhin viel Erfolg.

www.escha.com