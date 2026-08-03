Fruit of the Loom lädt zur DTF Convention

Für das Community-Event rund um die Direct-to-Film-Drucktechnologie der Akademie für Textilveredelung, die DTF Convention öffnet Textilriese Fruit of the Loom am 24. September 2026 seine Türen.

Bei dem beliebten Event der AkaTex werden gezielt Praktiker, Technologieanbieter und Entscheider aus der Textilveredelungsbranche zusammengebracht. In diesem Jahr findet die Veranstaltung außerdem im Rahmen des Jubiläums 175 Jahre Fruit of the Loom statt.

Die dritte DTF-Convention setzt erneut auf das bewährte Konzept aus Ausstellung, Fachvorträgen und individueller Sprechstunden. Im Fokus stehen in diesem Jahr die Themen Effizienz, Kalkulation, Datenmanagement und Produktionsprozesse rund um das DTF-Verfahren. In der Ausstellung werden u.a. Produktneuheiten und Technologie-Updates präsentiert, die Vorträge von Branchenexperten liefern praxisnahes Wissen.

Das Headquarter von Fruit of the Loom bietet mit Showroom, Zentrallager und Produktionsflächen, die den Besuchenden offenstehen, einen idealen Rahmen. Zudem können sich alle Teilnehmenden bei der exklusiven Embossing-Aktion vor Ort ein individuelles Andenken gestalten lassen.

Anmeldungen können über www.aka-tex.de/dtf vorgenommen werden.

www.aka-tex.de

www.fruitoftheloom.eu