PF Concept erneut mit EcoVadis ausgezeichnet

Der niederländische Importeur PF Concept, NL-Roelofarendsveen, ist zum vierten Mal in Folge mit der Platin-Medaille von EcoVadis ausgezeichnet worden.

Eine erneut verbesserte Punktzahl im Nachhaltigkeitsrating ist, so das Unternehmen, insbesondere auf deutliche Fortschritte in den Bereichen Umwelt und nachhaltige Beschaffung zurückzuführen. Für PF Concept selbst ist die Auszeichnung zudem besonders bedeutungsvoll, da die Konzernbewertung die Standorte in den Niederlanden, Polen und Großbritannien und so die gemeinsamen Anstrengungen aller Mitarbeiter umfasse.

Um den Nachhaltigkeitsgedanken noch weiter in das Unternehmen zu integrieren, unternahm PF Concept in den letzten zwölf Monaten wichtige Schritte. So wurden die Ziele im Rahmen der Science Based Targets Initiative (SBTi) validiert und das Engagement für die Netto-Null-Bilanz überprüft. Zudem führten die Niederländer eine Nachhaltigkeits-Scorecard für Lieferanten ein, die bessere Einblicke, ein stärkeres Engagement und einen strukturierten Ansatz ermöglicht, um kontinuierliche Verbesserungen in der Lieferkette voranzutreiben. Beim Leaders of Progress Summit des UN Global Compact wurde außerdem der Impact Index von PF Concept in die engere Auswahl für die Nachhaltigkeitsinitiative des Jahres aufgenommen, was das Unternehmen als Anerkennung der Bemühungen, den Kunden transparentere Einblicke bietet, die helfen sollen, bessere Produktentscheidungen zu treffen.

Für das kommende Jahr sei geplant, die Dekarbonisierung weiter voranzutreiben, die Zusammenarbeit mit Lieferanten zu stärken, die sich weiterentwickelnde Nachhaltigkeitsgesetzgebung weiter vorzubereiten und die Funktionen des Digital Product Passports auszubauen, so das Unternehmen.

www.pfconcept.com

https://recognition.ecovadis.com/oP8h8soMtEiawGPh_6_YnA