Mit KI Entscheidungsprozesse unterstützen

Mit der Digitalisierung steigen nicht nur die Erwartungen an intuitive und effiziente digitale Tools, auch die Auswahl von Corporate Fashion sowie deren Gestaltung verändert sich. Daher hat die Gustav Daiber GmbH ihren Veredelungskonfigurator um einen neuen Editor mit KI-gestützten Informationen erweitert. In den Werbeartikel Nachrichten Nr. 472 sprechen Steffen Frank, Leiter Digitalisierung/Geschäftsentwicklung und Geschäftsführer Christof Kunze über die Vorteile der neuen Lösung, KI-generierte Inspirationsbilder als Unterstützung für den Verkaufs- und Entscheidungsprozess sowie die Rolle digitaler Services im Kundenkontakt.

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