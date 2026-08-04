Pagani Pens übernimmt Senator

Im Rahmen einer übertragenden Sanierung wurde der Geschäftsbetrieb von Senator, Groß-Bieberau, zum 1. August 2026 durch Pagani Pens, CH-Cadempino, übernommen. Senator hatte im März 2026 gemeinsam mit dem Schwesterunternehmen Kahla Regelinsolvenz angemeldet. Mit der Übernahme entstehe nun, so Pagani Pens, eine der leistungsstärksten Unternehmensgruppen der Werbeschreibgerätebranche, in der künftig die zwei etablierten Premium-Marken Prodir und Senator ihre jeweiligen Stärken bündeln und gemeinsam eine internationale Markenposition weiter ausbauen. Die Transaktion soll die Zukunft des europäischen Produktionsstandorts in Groß-Bieberau sichern und wertvolles, industrielles Know-how sowie rund 120 Arbeitsplätze sichern.

Senator wird zukünftig als eigenständige Marke innerhalb der Pagani Pens Group geführt und behält ihre Identität, Markenpositionierung, Kundenbeziehungen und ihren eigenständigen Markenauftritt. Gleichzeitig wird das Unternehmen von den Ressourcen, der industriellen Stärke und der langfristigen Perspektive einer international aufgestellten Unternehmensgruppe profitieren.

Wesentliche Wertschöpfungsketten, von der Produktentwicklung und Komponentenfertigung über die Montage bis hin zu Druck und Individualisierung erfolgen sowohl für Senator als auch Prodir weiter an den eigenen Produktionsstandorten.

Rossana Porotti und Alessio Marotta, Geschäftsführer der Pagani Pens SA, sowie Tom de Kleyn, Chief Commercial Officer der Pagani Pens SA, erklären gemeinsam: „Für uns war Senator von Anfang an weit mehr als eine reine Akquisitionsmöglichkeit. Wir haben in Senator eine angesehene Marke, ein hochqualifiziertes Team, wertvolles industrielles Know-how und starke Kundenbeziehungen gesehen, die eine langfristige Zukunft verdienen. Diese Übernahme ermöglicht es uns, diese Stärken zu bewahren, Arbeitsplätze zu sichern und die Grundlage dafür zu schaffen, dass sich sowohl Senator als auch Prodir gemeinsam erfolgreich weiterentwickeln und nachhaltig wachsen können.“ Rossanna Porotti, Chief Operating Officer und Co-Geschäftsführerin der Pagani Pens SA, erklärt: „Wir sind überzeugt, dass industrielles Know-how und leistungsfähige Fertigungskompetenz strategische Werte sind, die erhalten werden müssen.

Mit dieser Akquisition sichern wir wertvolles Know-how, erhalten die Produktion in Kundennähe und stärken qualifizierte Arbeitsplätze in Europa. Indem wir die Stärken beider Unternehmen zusammenführen, schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass Senator und Prodir auch künftig wachsen, Innovationen vorantreiben und nachhaltig in ihre Zukunft investieren können.“

Während Prodir sich weiterhin auf das Premiumsegment konzentrieren wird und dabei den Fokus auf Design, Innovation, Nachhaltigkeit und Schweizer Qualität legen wird, soll Senator Unternehmensangaben zufolge als zuverlässiger, qualitativ hochwertiger und wettbewerbsstarker Anbieter für Volumenprojekte und individualisierte Werbeschreibgeräte weiterentwickeln.

Die beiden Marken bleiben damit klar voneinander abgegrenzt und sollen zugleich von der Stärke, dem Know-how und den Ressourcen der breit aufgestellten Industriegruppe profitieren.

Tom de Kleyn, Chief Commercial Officer der Pagani Pens SA, erklärt: „Prodir und Senator sind starke Marken mit sich ideal ergänzenden Positionierungen im Markt. Unser Ziel ist es ausdrücklich nicht, diese Identitäten zu verschmelzen, sondern sie weiter zu stärken. Beide Marken bedienen unterschiedliche Kundenbedürfnisse und bringen jeweils eigene Stärken in die Unternehmensgruppe ein. Gemeinsam können wir unseren Vertriebspartnern und Endkunden ein noch breiteres und attraktiveres Portfolio anbieten, ohne dabei die Identität und das Erbe aufzugeben, die jede Marke erfolgreich gemacht haben.“

Auch Daniel Jeschonowski, Geschäftsführer der Senator GmbH kommentierte die Übernahme: „Mein oberstes Ziel in den vergangenen Monaten war es, eine nachhaltige Zukunft für unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter und unsere Kunden zu sichern. Mit der Pagani Pens SA haben wir einen Partner gefunden, der unsere Werte, unsere Qualitätsphilosophie und die Bedeutung der Marke Senator vollständig teilt. Besonders freut mich, dass sowohl der Produktionsstandort als auch die Marke selbst langfristig weitergeführt werden. Ich bin überzeugt, dass dieser Zusammenschluss enormes Potenzial bietet und für Kunden auf der ganzen Welt einen echten Mehrwert schaffen wird.“

Giorgio Pagani, Eigentümer der Pagani Pens SA, ergänzt: „Senator gehört seit vielen Jahrzehnten zu den bekanntesten und angesehensten Marken unserer Branche. Wir freuen uns sehr, Senator in unserer Unternehmensgruppe willkommen zu heißen. Gemeinsam werden wir unsere Innovationskraft weiter stärken, internationale Wachstumspotenziale erschließen und unseren Kunden weltweit noch attraktivere Lösungen anbieten. Unser klares Ziel ist die langfristige Weiterentwicklung und der nachhaltige Erfolg beider Marken.“

Mit dem Übergang beginnt nun die gemeinsame Zukunft zweier traditionsreicher Unternehmen, die ihre Kompetenzen bündeln, ihre Stärken ausbauen und ihren Kunden auch künftig höchste Qualität, Innovationskraft und Verlässlichkeit bieten werden.

www.paganipens.com

www.senator.com