Ravensburger erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Steiff

Mitte Juni 2026 gab die Ravensburger AG bekannt, sich als strategischer Investor an der Margarete Steiff GmbH zu beteiligen. Beide Unternehmen zählen zu den führenden Spielwarenherstellern Baden-Württembergs und stehen seit Generationen für Qualität, Verantwortung und eine starke Markenidentität. Steiff wird auch zukünftig weiterhin eigenständig am bisherigen Firmensitz in Giengen an der Brenz geführt, was für die Verkäufer, die Steiff Beteiligungsgesellschaft, die von den Erben Margarete Steiffs gehalten wird, zentrale Voraussetzung war. Auch zukünftig hält die Familie weiterhin wesentliche Anteile am Unternehmen.

„Für uns war entscheidend, Steiff in verantwortungsvolle, unternehmerische Hände zu geben, die die Marke, die Werte und Geschichte verstehen und respektieren“, erklärt Frederik Reimann, Geschäftsführer der Steiff Beteiligungsgesellschaft. Ravensburger stehe wie kaum ein anderes Unternehmen für genau diese Haltung. Frank Rheinboldt, CEO der Margarete Steiff GmbH, betont: „Mit unserem Partner Ravensburger schaffen wir den Rahmen, die Marke Steiff langfristig weiterzuentwickeln, internationale Potentiale gezielt zu nutzen und Tradition mit neuen Impulsen für die Zukunft zu verbinden.“

„Steiff ist eine der renommiertesten Marken der Spielwarenindustrie, die in hohem Maße von Qualität und einer starken Emotionalität geprägt ist“, so Clemens Maier, Vorstandsvorsitzender von Ravensburger. „Unser Firmengründer Otto Maier war inspiriert von der Vorstellung, Spielzeug für Hirn, Hand und Herz zu entwickeln. Steiff steht dabei in besonderer Weise für das Herz. Mit Produkten, die für viele Menschen seit Generationen Teil ihrer Kindheit sind – im Sinne von Unternehmensgründerin Margarete Steiffs Anspruch: ‚Für Kinder ist nur das Beste gut genug.‘“

www.steiff.com

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©Margarete Steiff GmbH | Ravensburger AG