Uwe Horstmann verstärkt Promonotes

Zum 1. August 2026 begrüßte Promonotes, Quickborn, mit Uwe Horstmann einen neuen, erfahrenen Mitarbeiter im Team. Horstmann, der über 20 Jahre Erfahrung in der Werbeartikelbranche mitbringt, wird künftig v.a. im Norden Deutschlands für das Unternehmen unterwegs sein und dort Kunden persönlich betreuen und neue Kontakte aufbauen.

Dirk Mroczek begleitet die Übergabe der Kunden bis Ende September und bleibt in dieser Zeit Teil von Promonotes, bevor er anschließend in den Ruhestand geht. Promonotes dankt ihm schon heute für seinen langjährigen Einsatz und die wertvolle Arbeit für das Unternehmen, freut sich aber auch auf die Zukunft mit Uwe Horstmann. Der Branchenkenner bringe nicht nur fundiertes Fachwissen mit, sondern auch eine sympathische, offene Art, die bei Kunden und Kollegen gleichermaßen gut ankomme.

„Uwe Horstmann passt mit seiner Erfahrung und seiner sympathischen Art hervorragend zu uns. Genau solche Persönlichkeiten machen ein starkes Team aus. Gleichzeitig freuen wir uns, dass Dirk Mroczek uns bis Ende September noch bei der Übergabe begleitet und weiterhin an Bord bleibt“, so Geschäftsführer Gerrit Bruns und Vertriebsleiter Mattheus Kondraciewicz.

www.promonotes.de