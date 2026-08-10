Daiber mit neuem Sports & Activities Katalog

Im August 2026 präsentiert die Gustav Daiber GmbH einen neuen Sports & Activities Katalog, der auf 103 Seiten funktionale Sport- und Activewear-Produkte zeigt. Das sportliche Sortiment eignet sich für Teams, Unternehmen und aktive Marken, die sichtbar in Bewegung sind. Der Corporate-Fashion-Hersteller bietet mit Core Performance, Active Lifestyle, Outdoor & Weather Protection und Caps & Accessories vier Themenwelten, in denen Kunden alles von leistungsstarker Trainingsbekleidung über moderne Teamwear bis hin zu wetterfesten und funktionalen Accessoires finden. Ergänzende Einführungsseiten liefern Informationen zu den innovativen Materialien und Technologien sowie deren funktionalen Eigenschaften.

„Sport- und Activewear ist längst mehr als reine Funktionsbekleidung. Unternehmen und Vereine suchen heute hochwertige Kollektionen, die Leistung, Komfort und einen modernen Look miteinander verbinden und gleichzeitig Raum für individuelle Markenkommunikation bieten“, erklärt Christof Kunze, der die Gustav Daiber GmbH gemeinsam mit Kai Gminder führt.

Durch vielseitige Veredelungsmöglichkeiten per Stick oder Druck wird aus funktionaler Sportbekleidung ein individueller Markenauftritt. Unterstützung bietet dabei der neue Online-Konfigurator für Druck- und Stickaufträge, der Motive mithilfe eines KI-gestützten Editors direkt in verschiedene Einsatzszenarien visualisiert.

www.daiber.de