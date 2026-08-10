Kick and Rush übernimmt Inkoo

Die belgische Werbeartikelgruppe Kick and Rush, B-Braine-l’Alleud, hat im August 2026 die Übernahme des Kundenportfolios und der geschäftlichen Aktivitäten von Inkoo, B-Nivelles, bekanntgegeben.

Inkoo wurde 2010 unter dem Namen YTS gegründet und habe sich seither, so Kick and Rush, einen hervorragenden Ruf für die lokale, nachhaltige und zertifizierte Produktion von individuell gestalteten Textilien und Werbeartikeln erarbeitet.

Diego Zambrano, Mitbegründer und ehemaliger CEO von Inkoo, sowie Mayeric Gevers, Vertriebsleiter bei Inkoo, werden ab sofort das Vertriebsteam von Kick and Rush unterstützen. Mit Zambrano und Gevers möchte Kick and Rush die Kontinuität der Dienstleistungen für alle Inkoo-Kunden garantieren und gleichzeitig Zugang zu einem erweiterten Angebot, darunter globale Merchandising-Programme, vollständig integrierte digitale Lösungen, spezielle Online-Kataloge und Lagermöglichkeiten, bieten. Die Übernahme ist zudem Teil der laufenden Konsolidierungsstrategie von Kick and Rush auf dem belgischen Markt. Die Konsolidierungsstrategie geht dabei über Belgien hinaus. Mit einer operativen Präsenz und Teams in Frankreich festigt Kick and Rush seine Position als Marktführer im Bereich Markenartikel in beiden Märkten, angetrieben vom selben Engagement für Qualität, Kundennähe und Service, das den Ruf des Unternehmens in Belgien begründet.

Die Kick and Rush Gruppe will in Frankreich dieselbe Konsolidierungs- und Wachstumsstrategie anwenden, die sich bereites in Belgien bewährte.

Thibaut Fontaine, Gründer und CEO von Kick and Rush: „Diese Übernahme knüpft an die Konsolidierungsstrategie an, die wir 2024 mit Van Bavel eingeleitet haben. Inkoo hat sich seinen Ruf durch Qualität und ein echtes Engagement für nachhaltige, lokale Produktion erarbeitet. Durch die Aufnahme von Diego, Mayeric und ihrem gesamten Kundenstamm stärken wir unsere Kompetenz und festigen unsere Position als Marktführer im Bereich Markenartikel sowohl in Belgien als auch in Frankreich. Wir freuen uns sehr, sie im Team willkommen zu heißen.“

www.kickandrush.com

www.inkoo.eu