PSI 2027: Welcome to Cologne

Lange war Düsseldorf das Zuhause der PSI. Nun setzt die Leitmesse der europäischen Werbeartikelwirtschaft ihre Geschichte ab 2027 in Köln fort. Vom 12. bis 14. Januar 2027 findet die PSI, organisiert von RX Deutschland, erstmals in den Kölner Messehallen 7 und 8 statt.

„Gemeinsam mit der Koelnmesse schaffen wir die Voraussetzungen, um die internationale Ausrichtung der Messe weiter zu stärken und der Branche langfristig eine starke Plattform zu bieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, die Erfolgsgeschichte der PSI in Köln fortzuschreiben“, begrüßt Michael Köhler, Geschäftsführer der RX Deutschland GmbH, den Schritt nach Köln.

Der Standortwechsel ist ein konsequenter Schritt, der die Rolle der PSI nicht verändern, sondern stärken soll. „Die PSI ist die Leitmesse der europäischen Werbeartikelwirtschaft und die Heimat der haptischen Werbung. Daran ändert auch der Standortwechsel nichts. Mit Köln gewinnen wir einen Standort, der ideal zu dieser Rolle passt: eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung mit ICE-Fernbahnhof direkt am Messegelände, die enge Anbindung an die Interkontinentalverbindungen über den Flughafen Frankfurt und die gute Erreichbarkeit über die Flughäfen Köln und Düsseldorf sowie eine starke Medien- und Kreativlandschaft vor Ort. Das sind beste Voraussetzungen, um unsere Community aus ganz Europa und darüber hinaus zusammenzubringen“, sagt Petra Lassahn, Director PSI.

Ab 2027 findet die PSI zudem zu einem Termin statt, der Weihnachtsferien und die Feiertage zum Jahresbeginn umgeht. Für Aussteller sowie Fachbesucher bedeutet das eine deutlich einfachere Planung.

Treffpunkt der Entscheider

Auch am neuen Standort bleibt das Profil der PSI klar: Die Messe ist der Treffpunkt der Entscheider im Kosmos von Werbeartikeln, Incentives und Merchandising. Im Textile Village stehen textile Werbemittel von Promotiontextilien bis zu nachhaltigen Kollektionen im Fokus. Veredelungsformate werden als „Werkbank der Werbeartikelwirtschaft“ erlebbar, mit Lösungen für Druck, Gravur, Individualisierung und On-Demand-Services.

Das Thema Megatrends und ihre Bedeutung für die Werbeartikelbranche zieht sich 2027 wie ein roter Faden durch die Messe. „Wir freuen uns, Boris Planer als Eröffnungsredner begrüßen zu dürfen. Der international anerkannte Handels- und Trendexperte analysiert seit über 25 Jahren die Entwicklungen in Handel und Konsumgütermärkten und wird in seiner Keynote aufzeigen, welche gesellschaftlichen, technologischen und wirtschaftlichen Trends die Branche in den kommenden Jahren maßgeblich beeinflussen werden“, sagt Petra Lassahn.

Dazu passend rückt die Trendschau drei zentrale Themen – drei Megatrends des Zukunftsinstituts Frankfurt/Wien – in den Mittelpunkt: Health Shift, Safe Future und Urban Outdoor. Für Werbeartikelhändler sowie Agenturen dient sie als kompaktes Trendradar für Sortiments- und Kampagnenentscheidungen.

Der Boulevard zwischen den Hallen 7 und 8 wird zur inhaltlichen Achse der Messe. Ein neues, multimediales Content-Format erweitert zudem das Programm der PSI 2027. Im Mittelpunkt stehen Gespräche mit Experten sowie Marken- und Branchenspezialisten zu zentralen Zukunftsthemen – von haptischer Werbung über nachhaltige Lieferketten bis hin zum Zusammenspiel analoger und digitaler Kundenerlebnisse.

Zur PSI 2027 werden über 600 Aussteller sowie über 10.000 Fachbesucher aus deutlich mehr als 60 Ländern erwartet.

Party im Wartesaal

Ein Highlight des Rahmenprogramms ist die PSI Night am 12. Januar 2027 im „Wartesaal am Dom“. Die traditionsreiche Networking-Veranstaltung zieht mit der Messe nach Köln und wird zum Treffpunkt für Aussteller, Fachbesucher sowie Partner aus ganz Europa. Auf der PSI Night soll aus Leads schnell Gesprächsstoff und mehr werden. Mit Blick auf den Kölner Dom trifft sich hier die Community der Werbeartikelwirtschaft, um Kontakte zu pflegen, neue Kooperationen zu knüpfen und den ersten Messetag ausklingen zu lassen.

www.psi-messe.com