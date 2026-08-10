salenti: Neues Gutschein-Portal

Das neue Gutschein-Portal „happy voucher“ der salenti GmbH aus Augsburg legte einen furiosen Start hin. In den ersten Tagen seit Livestellung gab es mehrere Tausend Bestellungen über den neuen Anlaufpunkt für sparwillige Verbraucher. Die Gutscheine werden dabei nur kaufbereiten Shoppern im salenti-Netzwerk angezeigt. Die Reichweite des Netzwerks beträgt rund 10 Mio. in Deutschland.

Von bekannten Mode-Marken wie Mango, Peter Hahn und Armedangels über Shop-Apotheke und Fressnapf bis zu Vinos und HelloFresh finden sich Angebote mit hohen Rabatten. Zudem gibt es kostenlosen Testpakete zu entdecken. Die Kunden werden damit für den vorangegangenen Kauf belohnt und erhalten nach dem Einkauf einen Vorteil für den nächsten Einkauf in einem anderen Shop. Falls der Shopper sich nicht spontan entscheiden möchte, wird ihm der Gutschein mit dem Link und ggf. Gutscheincode zusätzlich per E-Mail zugeschickt.

E-Commerce-Firmen haben damit die Sicherheit, mit Gutscheinen nur die gewünschte Zielgruppe (Neukunden, Bestandkunden mit Mindestbestellwert etc.) anzusprechen. Die Kunden werden für den Kauf belohnt, statt blind Rabatte zu gewähren. Die Gut-scheine werden nicht in Suchmaschinen oder öffentlichen Portalen verbreitet, und die eigene Marken- und Preisstrategie bleibt geschützt.

Die Buchung der Qualitäts-Reichweite bei „happy voucher“ erfolgt einfach und transparent auf CPC-Basis (je Klick). Der Erfolg der Klicks ist messbar und sorgt so für Budgetsicherheit.

„Der Start unseres neuen, geschlossenen Gutschein-Portals hat gezeigt, dass bei den Shops und den Kunden große Nachfrage besteht“, freut sich salenti-Geschäftsführer Fritz Stütz.

www.salenti.de