Faber veranstaltet Crefelder Print Cocktail

Vom 15. bis 17. September 2026 findet unter dem Motto „Machen! Jetzt“ die Druck-Fachmesse Crefelder Print Cocktail in Krefeld statt. Hauptveranstalter und Initiator der Messe, die ursprünglich als Hausmesse begann, ist die Faber GmbH, ein Systemhaus für digitale Druck-, Etikettier- und Finishinglösungen. Rund 20 Aussteller, darunter Konica Minolta, Fujifilm, Kyocera und Fiery, zeigen neueste Lösungen für die grafische Industrie.

Um den intensiven Austausch unter Fachleuten zu gewährleisten, handelt es sich um ein fokussiertes B2B-Event für Entscheider aus Druck-, Verpackungs- und Medienunternehmen. Das Motto „Machen! Jetzt“ ist Geschäftsführer Marc Faber zufolge als motivierender Impuls gemeint: „Unsere Branche ist oft bereit, „bad news“ aufzunehmen und „good news“ auszublenden. Die Folge: Wir stecken den Kopf in den Sand und hoffen, dass irgendwann alles wieder gut wird.”

Damit die Besucher sich intensiv mit den neuen Technologien auseinandersetzen können, wurde der Einlass bewusst auf fünf Firmen mit beliebig vielen Personen pro Stunde reglementiert. „Qualität geht vor Quantität. Wir haben nicht vor, mit großen Fachmessen in Konkurrenz zu treten. Der Austausch ist uns wichtiger, was mit den erwarteten 150 Fachbesuchern aus rund 100 Unternehmen absolut machbar ist“, unterstreicht Faber das Konzept.

Ein wesentlicher Bestandteil des Crefelder Print Cocktail bleibt die individuelle Besucherführung durch das geschulte Personal der Faber GmbH, die die Kontaktaufnahme zu den Ausstellern vereinfachen soll.

www.crefelderprintcocktail.de