Festtage fürs Marketing

Auch wenn es bis Weihnachten noch ein wenig dauert, weihnachtet es in der Werbeartikelbranche schon sehr. Damit das Dankeschön für Kunden und Geschäftspartner und die Aufmerksamkeit für die Mitarbeiter auch pünktlich zur Weihnachtszeit bereitsteht, liefert die Produktstrecke der Werbeartikel Nachrichten Nr. 472 passende Ideen für die Festtage. Von hochwertigen Schreibgeräten über leckere Köstlichkeiten bis hin zu textilen Aufmerksamkeiten und Produkten mit sozialem Hintergrund ist für jedes Budget das passende Produkt dabei.

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