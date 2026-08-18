Großer Kunde für die Werbemittelagentur Wilker

Die Werbemittelagentur Wilker, Belm, übernimmt ab August 2026 den exklusiven Vertrieb der Puzzlemarke Eurographics für den Werbeartikelbereich in Deutschland und Österreich.

Wilker ist damit der zentrale Ansprechpartner für Werbeartikelhändler und Unternehmen, die für ihre Kunden individuelle oder lizenzierte Puzzle als Werbebotschafter einsetzen möchten. Eurographics bündelt mit der Partnerschaft den Vertrieb seiner Produkte auf dem Werbeartikelmarkt und hat in Wilker einen Werbeartikelspezialisten mit 75 Jahren Branchenerfahrung beauftragt.

„Mit der Werbemittelagentur Dr. Wilker haben wir einen Partner gefunden, der den Werbeartikelmarkt seit Jahrzehnten kennt und über hervorragende Kontakte verfügt. Wir sind überzeugt, dass wir unsere Stärken optimal ergänzen und Unternehmen außergewöhnliche Puzzlekonzepte mit nachhaltiger Werbewirkung bieten können“, so Heiko M. Turhan, Director European Sales.

„Die Zusammenarbeit mit Eurographics eröffnet uns neue Möglichkeiten, Markenbotschaften von Unternehmen kreativ und nachhaltig umzusetzen. Puzzles fördern die spielerische Auseinandersetzung mit einer Marke und bleiben oft lange im Besitz der Nutzer. Damit bieten sie eine außergewöhnlich nachhaltige Werbewirkung“, sagt Jens Averwerser, Sales Manager der Werbemittelagentur Wilker.

www.werbemittel-wilker.de