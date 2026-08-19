Plan Concept erhält Goldmedaille von EcoVadis

Der Fullservice-Anbieter Plan Concept aus Essen hat im Juli 2026 die Goldmedaille im Nachhaltigkeitsranking von EcoVadis erhalten. Unter den weltweit bewerteten Unternehmen erreichten die Essener den 98. Prozentrang. Somit bestätigte die unabhängige Bewertung das konsequente Engagement des Unternehmens für nachhaltiges und verantwortungsvolles Wirtschaften.

„Wir freuen uns sehr über dieses Ergebnis“, sagt Arian Reimann, COO von Plan Concept. „Die erneute Steigerung der Punktzahl bestätigt, dass Nachhaltigkeit fest in unserem unternehmerischen Handeln verankert ist und zunehmend Wirkung zeigt. Der erreichte Prozentrang von 98 zeigt, dass Plan Concept heute zu den am besten bewerteten Unternehmen im EcoVadis-Netzwerk gehört.“

Von ressourcenschonenden Prozessen über faire Arbeitsbedingungen bis hin zu verantwortungsvollen Lieferketten gehöre Nachhaltigkeit zu den festen Bestandteilen der Unternehmensstrategie von Plan Concept, so das Unternehmen. Gerade in der Werbeartikelbranche würden transparente Lieferketten, soziale Standards und nachhaltige Beschaffung zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die Auszeichnung unterstreiche den hohen Anspruch, Nachhaltigkeit entlang der Wertschöpfungskette zu verankern und gemeinsam mit den Lieferanten kontinuierlich weiterzuentwickeln, gab Plan Concept bekannt. Durch die Goldmedaille werde der eingeschlagene Weg bestätigt und das Unternehmen motiviert, auch künftig nachhaltige und innovative Lösungen für Kunden und Partner zu entwickeln.

www.planconcept.de