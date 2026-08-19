Sourcing City: britischer Markt gewachsen

Der britische Branchendienstleister Sourcing City, UK-Farnborough, hat seinen jährlichen Umsatzreport für das Vereinigte Königreich und Irland veröffentlicht.

Der Sourcing City Market Report beziffert den britischen und irischen Markt für haptische Werbung für das Jahr 2025 auf 1,334 Mrd. Britische Pfund (ca. 1,56 Mrd. Euro), gegenüber 1,232 Mrd. Pfund (ca. 1,44 Mrd. Euro) im Jahr 2024. Das entspricht einem Wachstum von 8,3 Prozent und bringt den Markt, so Sourcing City, auf das höchste Umsatzniveau, das in den 19 Jahren, in denen die Daten erhoben wurden, verzeichnet wurde. Ein erheblicher Teil des Umsatzanstiegs spiegele jedoch Preisinflation bei Produkten, Fracht- und Betriebskosten wider und sei nicht auf zusätzlich gewonnene Aufträge zurückzuführen.

Von einem Rückgang wie in weiten Teilen Europas könne dennoch nicht die Rede sein. So sei die Zahl der Anfragen im Sourcing City-Portal um 8,2% gegenüber dem Vorjahr gestiegen, was auf eine echte Nachfrage hinter der Inflation hindeute und nicht auf das gleiche Geschäftsvolumen zu höheren Kosten.

Die zeitgleich erschienene Studie des amerikanischen Branchendienstleisters ASI gibt für den gleichen Zeitraum für Großbritannien ein geschätztes Marktvolumen von 2,26 Mrd. US-Dollar (ca. 1,95 Mrd. Euro) an. Der Unterschied, so die Briten, ergibt sich daraus, dass die Sourcing City-Studie Druckereien, Textilspezialisten, Direktverkäufe von Lieferanten, Promotionagenturen sowie Incentive- und Motivationsprogramme nicht berücksichtigt. Sourcing City hebt jedoch hervor, dass die Entwicklungstendenz bei beiden Studien gleich sei.

„Wenn man die Preiserhöhungen außer Acht lässt, hat der britische Markt wahrscheinlich dennoch ein leichtes Wachstum verzeichnet“, so Jason Grenham, Vertriebsleiter bei Sourcing City. Insgesamt sei für den britischen Handel ein schwieriges Jahr recht gut zu Ende gegangen, erst recht vor dem Hintergrund eines europäischen Marktes, der das ganze Jahr über auf der Stelle getreten sei

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