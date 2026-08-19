The Big Promotional Trade Show mit neuer Location

Die Herbstausgabe der Big Promotional Trade Show in Manchester, die am 17. September stattfindet, wurde kurzfristig in The Point, Emirates Old Trafford verlegt. 60 Aussteller werden auf der Messe ihre Produktneuheiten, Dienstleistungen, innovative Ideen und Marketinglösungen vorstellen. Die Messe richtet sich ausschließlich an Fachbesucher und Vertriebsunternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld Werbeartikel, bedruckte Kleidung und Accessoires sind. Zum Vernetzen und Austauschen lädt das Lunch’n’Meet Networking Buffet ein. Auch die Meet-the-Boss Highlights vor der Messe und am Veranstaltungstag selbst ermöglichen es, direkt mit den Verantwortlichen in Kontakt zu treten. Neben den Ausstellern veranstaltet die BPMA eine Reihe aufschlussreicher Vorträge zu wichtigen Branchenthemen. Das genaue Programm wird in Kürze veröffentlicht. Die Vertreter des BPMA stehen selbstverständlich auch für Einzelgespräche und den Austausch über Branchenentwicklungen zur Verfügung.

www.thebpts.co.uk