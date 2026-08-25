4imprint veröffentlicht Halbjahresbericht

Die 4imprint Gruppe, GB-London, hat ihre Geschäftsbilanz für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Demnach lag der Gesamtumsatz der Gruppe bei 666,4 Mio. US-Dollar (ca. 569,4 Mio. Euro) und ist damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1% gestiegen.

Preisanpassungen führten zu einem durchschnittlichen Auftragswert, der 3% über dem des ersten Halbjahres 2025 lag. Die Bruttogewinnmarge von 31,5% (1. Halbjahr 2025: 32,8%) ergibt sich v.a. aus aufgrund von Zöllen gestiegenen Beschaffungskosten, die teilweise durch einen höheren durchschnittlichen Auftragswert ausgeglichen werden konnten. Die bereinigte operative Gewinnmarge von 9,4% (1. Halbjahr 2025:10,7%) ergibt sich aus einer etwas geringeren Bruttogewinnmarge. Im ersten Halbjahr wurden 117.000 Neukunden gewonnen, was einem Rückgang um 6% entspricht.

Auf Grundlage der Ergebnisse des ersten Halbjahres gehe man davon aus, so der Vorstandsvorsitzende Paul Forman, dass der Umsatz und das Ergebnis für das Gesamtjahr 2026 über der aktuellen Bandbreite der Analystenprognosen liegen werde.

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