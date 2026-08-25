Absatzplus: erfolgreicher Ausbildungsabschluss

Nach drei Jahren intensiver Ausbildung hat Mika Eroglu seine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement bei absatzplus erfolgreich abgeschlossen. Parallel dazu erwarb Eroglu sein Fachabitur.

Während der Ausbildung erhielt er einen vielseitigen Einblick in die betrieblichen Abläufe des Werbeartikelunternehmens und konnte sein theoretisch erlerntes Wissen in der Praxis anwenden. „Wir gratulieren Mika herzlich zu seiner erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung und zum bestandenen Fachabitur. Diese doppelte Leistung verdient besondere Anerkennung. Wir freuen uns sehr über seine positive Entwicklung und wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Weg viel Erfolg“, erklärt Joachim Schulz, Inhaber von absatzplus e.K.

www.absatzplus.com