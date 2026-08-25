Daiber zeigt regionales Engagement

Der Corporate-Fashion-Hersteller Gustav Daiber hat sich im Sommer 2026 bei zahlreichen Veranstaltungen in und um Albstadt als Sponsor und mit eigenen Teilnehmer-Teams engagiert. Regelmäßig zeigt der Textilspezialist aus der Schwäbischen Alb als Sponsor, Ausstatter oder mit aktiver Teilnahme, dass Teamgeist und Gemeinschaft zu den zentralen Werten des Familienunternehmens gehören und unterstützt so die Heimatregion.

In diesem Jahr wurde z.B. der 30. Assa Abloy Albstadt-Bike-Marathon mit Crew- und Finisher-Shirts unterstützt, und im Rahmen des Lichtenbolfests konnten Besucher auf dem Firmengelände selbst T-Shirts gestalten, personalisierte Caps und Daiber-Merch mit schwäbischen Sprüchen entdecken oder sich bei Gewinnaktionen attraktive Preise sichern.

Auch im Spätsommer setzt sich das regionale Engagement fort, so wird Daiber auch für die Albstadt-Challenge Finisher-Shirts und Helfer-Polos sponsern und die Teilnehmer des Muddy Älbler als offizieller Sponsor mit individuellen Caps und Kinder-Shirts unterstützen. Zum Abschluss nimmt das Daiber-Team dann am AOK Firmenlauf Balingen teil und zeigt sich damit auch selbst von seiner aktiven Seite.

„Als Familienunternehmen sind wir seit Generationen fest mit der Region verbunden. Deshalb ist es uns wichtig, lokale Veranstaltungen zu unterstützen und dort Präsenz zu zeigen, wo unsere Wurzeln liegen und viele unserer Mitarbeiter:innen, Kunden und Partner zuhause sind“, betont Kai Gminder, Geschäftsführer in vierter Familiengeneration der Gustav Daiber GmbH. „Sport fördert Teamgeist und schafft Gemeinschaft – Werte, die auch unsere Unternehmenskultur prägen. Mit unserem Sponsoring möchten wir diese Verbundenheit sichtbar machen und gleichzeitig zeigen, dass Corporate Fashion weit mehr ist als Kleidung: Sie schafft Identität und verbindet Marken mit Menschen“, ergänzt Christof Kunze, der das Unternehmen gemeinsam mit Kai Gminder führt.

www.daiber.de