Kariban feiert 30-jähriges Jubiläum

Der französische Spezialist für Werbe- und Berufstextilien, Kariban, Villeneuve-lès-Bouloc, feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen.

Konzentrierte sich das Sortiment zu Beginn noch auf die Kernprodukte der Branche, wie T-Shirts, Polos und Sweatshirts, erweiterte sich das Sortiment im Laufe der Jahre erheblich und erfüllt heute die Anforderungen aller Mitarbeitergruppen verschiedener Unternehmen. Das Ziel von Kariban ist es, sowohl Empfangspersonal als auch Vertrieb, technischen Service, Logistik, Support sowie die Gastronomie-Bereiche, Catering und Eventmanagement mit einer passenden Garderobe auszustatten und eine einheitliche, visuelle Identität für alle Positionen im Unternehmen zu gewährleisten.

Dabei entwickeln sich die Kollektionen stets weiter und lassen sich von der Modewelt inspirieren. Die Unternehmensbekleidung des französischen Unternehmens soll daher nicht nur Funktionskleidung sein, sondern Komfort, Stil und Stolz beim Tragen vereinen. Die Entwicklung Karibans spiegele damit auch den Wandel des Marktes wider, in dem Kleidung nicht mehr nur ein Mittel zur Präsentation eines Logos sei, sondern eine Schlüsselrolle bei der Vermittlung der Markenidentität, der Kommunikation von Unternehmenswerten sowie der Verbesserung der Mitarbeitererfahrung und der Kundenwahrnehmung spiele, so das Unternehmen.

Die gute Beziehung zu Händlern, Kunden und Partnern werde auch zukünftig dabei helfen, Veränderungen in Branchen und Arbeitspraktiken zu antizipieren, Kollektionen zu prägen und als vertrauenswürdiger Name auf dem B2B-Markt für individualisierbare Kleidung zur Verfügung zu stehen.

www.karibanbrands.com