L-Shop-Team Schweiz auf Longlist für Fair Fashion Award

Die Schweizer Tochtergesellschaft des Textilgroßhändlers L-Shop-Team, Unna, schafft es dank ihres überzeugenden Engagements für faire Arbeitsbedingungen und Menschenrechte in der textilen Lieferkette auf die Longlist für den Fair Fashion Award 2026.

Der Fair Fashion Award zeichnet Unternehmen und Angebote der Textilbranche aus, die Nachhaltigkeit, faire Arbeitsbedingungen und die Wahrung von Menschenrechten entlang der textilen Lieferkette konsequent vorantreiben. Ein Schwerpunkt des Sortiments von L-Shop-Team Schweiz liegt auf Produkten aus Fairtrade-zertifizierter Baumwolle.

„Die Aufnahme in die Longlist des Fair Fashion Award ist für uns eine große Anerkennung und zugleich eine Bestätigung dafür, dass sich kontinuierliches Engagement für fairere textile Lieferketten auszahlt“, sagt Dhurata Reci, Geschäftsführerin der L-Shop-Team Schweiz AG. „Gerade als Großhändler haben wir die Möglichkeit, eine Multiplikatorenrolle einzunehmen und vielen Unternehmen einen einfachen Zugang zu verantwortungsvolleren Textilprodukten zu ermöglichen. Dass dieser Ansatz von der Jury wahrgenommen wird, freut uns sehr und motiviert uns, diesen Weg konsequent weiterzugehen.“

Die Platzierung auf der Longlist sei, so L-Shop-Team, ein Signal dafür, dass verantwortungsvolles Wirtschaften, faire Arbeitsbedingungen und Transparenz in textilen Lieferketten längst nicht mehr nur Thema einzelner Marken oder Kollektionen sei, sondern dass auch der Großhandel dazu beitragen könne, nachhaltigere Lösungen in der Breite des Marktes verfügbar zu machen.

Im nächsten Schritt wählt nun eine Jury drei Finalistinnen und Finalisten pro Kategorie aus. Die Preisverleihung findet dann am 21. Oktober 2026 im Rahmen des Zukunftsforums – Nachhaltige Textilien in Zürich statt.

www.l-shop-team.de