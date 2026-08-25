Rastal setzt auf neue Technologie

Mit den Rastal „Metallic Plates“ erweitert der Experte für Glasdesign aus Höhr-Grenzhausen sein Angebot um eine neue Technologie, mit der Markenauftritte noch ästhetischer und mit einer Retro-Anmutung wirkungsvoll präsentiert werden können. Die „Metallic Plates“ bilden die Optik und Haptik geprägter Metallschilder in Gold, Silber und Kupfer auf Trinkgefäßen ab, durch das Zusammenspiel von Licht und Schatten entsteht ein plastischer Effekt mit dreidimensionaler Tiefe. Außerdem soll der Effekt, so Rastal, nicht nur auf der Glasseite sicht- und fühlbar sein, sondern sich auch mit einer Prägung auf der Rückseite des Druckmotivs fortsetzen.

Mit dieser neuen Technologie präsentiert Rastal eine weitere Möglichkeit zur innovativen Glasveredelung, die den Kunden des Fullservice-Partners nun zur Verfügung steht.

www.rastal.com