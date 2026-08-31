Impression Europe wird Lieferant für Clipper in GB

Ab dem 1. September 2026 wird Impression Europe, GB-London, Lieferant für das Clipper-Sortiment in Großbritannien und Irland.

Mit diesem Schritt möchte das niederländische Unternehmen einen besseren Service für die Kunden in den beiden Ländern garantieren. Zu den Vorteilen der Betreuung durch Impression Europe gehören laut Clipper ein engagiertes Team vor Ort, kürzere Lieferzeiten, schnellere Reaktionen auf Anfragen zu Produktschulungen und häufigere Besuche durch die Key-Account-Manager.

Für den Übergang wurde eine FAQ-Seite eingerichtet, die den betroffenen Kunden bei der Umstellung hilft.

www.clipperinterall.com

www.impressioneurope.co.uk