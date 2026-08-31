KIT und Oltex starten exklusive Partnerschaft

Die Kroschewski Industrie Technik (KIT), Obertshausen, und Oltex Trading, E-Lucena, gehen ab sofort eine strategische Vertriebspartnerschaft ein. KIT vertreibt zukünftig das Premium-Blank-Sortiment von Oltex exklusiv an Textilveredler und Druckereien in der DACH-Region. Damit erweitert KIT sein Angebot entlang des Textilveredelungsprozesses von hochwertigen Textilien und Verbrauchsmaterialien über moderne Drucktechnik bis hin zu skalierbaren Automationslösungen.

Mit der Partnerschaft bündeln außerdem zwei Spezialisten ihre Stärken. Während KIT über vier Jahrzehnte an Druckexpertise, ein bundesweites Kompetenzteam aus Siebdruckern, Lithographen, Druck- und Servicetechnikern sowie umfassende Erfahrung in der Planung und Umsetzung moderner Produktionslösungen für Textilveredler einbringt, bringt Oltex eine junge, designgetriebene Textilmarke mit, die mit sechs Kollektionen eine bei Streetwear-Labels und Corporate-Wear-Anbietern nachgefragte Stoffqualität liefert.

„Mit KIT haben wir den perfekten Partner für den DACH-Raum gefunden“, sagt Michael Hau, Head of Sales bei Oltex. „KIT kennt die Druckereien und Textilveredler seit über 40 Jahren und genießt dort hohes Vertrauen. Wir bringen eine Marke mit, die für Innovation, Nachhaltigkeit und Gen-Z-Design steht – zusammen erschließen wir ein enormes Potenzial für Veredler, die sich mit Premium-Blanks vom Markt abheben wollen.“ Christian Linker, Vertrieb bei KIT ergänzt: „Mit Oltex schließen wir eine wichtige Lücke in unserem Portfolio. Unser Anspruch ist es, Textilveredler nicht nur mit einzelnen Produkten zu beliefern, sondern sie entlang des gesamten Produktionsprozesses zu unterstützen.“

www.oltextrading.com

www.kit-siebdruck.de