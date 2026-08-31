Meterex leitet Generationenwechsel ein

Mit dem Einstieg von Leon Kuntze bei Meterex hat das über 100 Jahre alte Familienunternehmen aus Langenfeld einen Generationenwechsel eingeleitet, der für Kunden und Mitarbeiter gleitend und über eine längere Anpassungsphase erfolgen soll. Leon Kuntze ist der erste Vertreter der vierten Generation, verstärkt das Vertriebsteam von Meterex seit 2025 und unterstützte das Team bereits auf nationalen und internationalen Messen, auf denen er wertvolle Kontakte zu der Kundschaft im In- und Ausland knüpfen konnte.

Während seines dualen BWL-Studiums mit den Schwerpunkten International Business und Digitales Management arbeitete er im IT-Bereich eines Verlags sowie bei einem Schweizer Unternehmen für Sicherheitstechnik.

Leon Kuntze soll mit seinen Kenntnissen und seiner Erfahrung im IT-Bereich neben der Vertriebsarbeit auf die Bereiche der Webseitengestaltung, Datenbanken, Social Media und KI verantworten.

Sein Vater Oliver Kuntze, der das Unternehmen seit über 30 Jahren leitet, freut sich über den Einstieg seines Sohnes und ist überzeugt davon, dass er wertvolle Impulse zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Messwerkzeugspezialisten liefern wird.

www.meterex.com