Micx media feiert 25-jähriges Bestehen

Im September 2026 feiert das Bielefelder Unternehmen micx media sein 25-jähriges Jubiläum und blickt auf eine erfolgreiche Zeit, geprägt von außergewöhnlichen Messeaktionen, spannenden Kundenprojekten, langjährigem Engagement für den GWW (Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft e.V.) bzw. vormals für den bwg (Bundesverband der Werbemittelberater und -Großhändler) zurück.

Obwohl Unternehmenspräsentationen auf DVDs und individuell produzierte CDs zur Gründungszeit von micx media noch zum Alltag gehörten und millionenfach produziert wurden, richtete sich der Blick von Gründer Ingo Kaemper schnell auf innovative Produkttrends im technischen Bereich.

Heute ist micx media für Werbeartikelhighlights aus den Bereichen Sound, Voice, Video und Energy bekannt und setzt mit hohen Qualitätsansprüchen maßgeschneiderte Produktkonzepte um. Der Anspruch, mit Sound, Licht oder Haptik aus einem Werbeartikel ein Markenerlebnis zu machen, treibt das Team um Geschäftsführer Kaemper auch heute und in Zukunft weiter an. Auch in Zukunft will micx media weiter Ideen entdecken, Trends frühzeitig erkennen und daraus individuelle Lösungen entwickeln.

www.micx.media