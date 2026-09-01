Geiger als Sponsor bei internationalem Bergrennen

Am zweiten Augustwochenende präsentierte sich das Team von Geiger Deutschland, Senden, zusammen mit dem Partner Hakro, Schrozberg, mit einem Stand beim 58. Internationalen Osnabrücker ADAC Bergrennen, das zu den bekanntesten Automobilsportveranstaltungen Nord- und Westdeutschlands zählt.

Neben dem Motorsport stand für die Unternehmen die Vielfalt individueller Textil- und Merchandise-Konzepte im Fokus. Am Stand wurden daher verschiedene Möglichkeiten der Textilveredelung präsentiert und gezeigt, wie sich Marken mit individuellen Lösungen wirkungsvoll in Szene setzen lassen.

Bruno Geister, Lukas Uckelmann, Matthias Janßen und Michael Vedder, zeitweise unterstützt von Bernd Müller von Hakro, nutzten den Standort direkt am VIP-Zelt sowie am Start für gute Gespräche und den persönlichen Austausch mit Gästen und Partnern. Durch das Engagement ist Geiger nun auch Teil des starken Partnernetzwerks des Osnabrücker Bergrennens mit rund 200 Sponsoren und Partnern.

www.geigerpromo.de