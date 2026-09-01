Giving Europe verstärkt Führungsteam

Mit Selcuk Zengin verstärkt Giving Europe, Mönchengladbach, sein Führungsteam in der DACH-Region. Zengin, der über 30 Jahre Erfahrung in der Werbeartikelbranche, umfassende Marktkenntnisse und ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse von Kunden und Partnern mitbringt, übernimmt die Position des Business Unit Managers für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Gemeinsam mit dem Team möchte er neue Impulse setzen, Kundenbeziehungen weiter ausbauen und die Entwicklung von Giving Europe in der DACH-Region vorantreiben. „Nach über 30 Jahren in der Werbeartikelbranche freue ich mich sehr auf meine neue Aufgabe bei Giving Europe“, so Zengin. „Besonders spannend ist für mich die Entwicklung rund um Giving Europe und die Integration von Clipper Interall. Hier sehe ich großes Potenzial, bestehende Stärken und Kompetenzen zusammenzuführen und daraus neue Möglichkeiten für unsere Kunden und Partner zu schaffen.“

www.givingeurope.com