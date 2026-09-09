Daniel Gasperi verstärkt Wera Werkzeuge

Der Schraubwerkzeugspezialist Wera, Wuppertal, hat sich zum 1. September 2026 mit Daniel Gasperi als Regional Sales Manager für Spanien, Portugal und Italien verstärkt.

Mit Gasperi gewinnt Wera einen erfahrenen Werkzeugexperten, der vertriebs- und marketingorientierte Stationen bei Drehmax, Exact, Keil und zuletzt als Sales & Marketing Director bei Picard absolvierte. Mit seiner Erfahrung und Persönlichkeit soll er Südeuropa nun von den Werkzeugen der Tool Rebels überzeugen.

www.wera.de