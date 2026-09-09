Grüne Botschaften streuen

Werbeartikel standen lange Zeit unter Generalverdacht, preisgünstige Importware zu sein, doch das Bild hat sich geändert. Sozial- und umweltverträglich zu agieren gehört für Lieferanten und Händler zur Pflicht, clever designte Produkte setzen Statements für wirkungsvolles Handeln und eine international angelegte Studie bescheinigt Werbeartikeln hohe Marketingwirkung mit geringem CO2-Fußabdruck. Im Nachhaltigkeitsspecial der Werbeartikel Nachrichten Nr. 473 finden sich zahlreiche Produkte und Unternehmen, die Prozesse nachhaltig gestalten und eine grüne Zielgruppe ansprechen.

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