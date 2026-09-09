Mouth Propaganda eröffnet Concept Store

Das Kölner Unternehmen Mouth Propaganda, Spezialist für individuelles Stieleis, hat im August 2026 einen Concept Store in Köln eröffnet. Im Store entstehen ab sofort Speiseeis, Stieleis, Sundaes, Sorbets und wechselnde Specials, die durch frisches Gebäck und saisonale Kreationen ergänzt werden. Das Sortiment verändert sich dabei regelmäßig.

Seinen Ursprung hat das Unternehmen im Konditorei-Handwerk und Kommunikationsdesign mit der Idee, Kommunikation nicht nur sichtbar, sondern auch schmeckbar zu machen. Daher bietet Mouth Propaganda im B2B-Bereich individuelle Eiskreationen und Schokolade, Seifen, Badekugeln und Kerzen an. Im Concept Store, der sich auf der Kyffhäuser Straße in Köln befindet, gibt es aktuell nur Eis, Desserts wie Gebäck u.ä. sollen folgen.

www.mouthpropaganda.com