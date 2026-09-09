New Wave übernimmt Uhlsport-Gruppe

Die schwedische New Wave Group, S-Göteborg, hat zum 1. September 2026 die Uhlsport-Gruppe aus Balingen übernommen. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden; der Abschluss wird voraussichtlich am 1. Oktober 2026 erfolgen.

Das traditionsreiche Multimarkenunternehmen entwickelt und vertreibt Bekleidung, Accessoires und Ausrüstung für Mannschaftsportarten unter den Namen uhlsport und Kempa. Mit Zentrallagern in Balingen und Bisingen sowie Tochtergesellschaften in Frankreich, Schweden und Spanien vertreibt das Unternehmen seine Produkte an Kunden weltweit.

Die Transaktion ist als Aktienverkauf strukturiert und basiert auf dem Jahresabschluss zum 30. September 2026. Die uhlsport-Gruppe erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von rund 67 Millionen Euro bei einem geringen Verlust.

Für die New Wave Group schafft die Übernahme erhebliche Synergien und positioniert sie als umfassenderen und wettbewerbsfähigeren Anbieter auf dem Mannschaftssportmarkt. Craft Sportswear, das derzeit Verträge mit rund 5.000 Vereinen in ganz Europa unterhält, wird künftig ein umfassendes Sortiment anbieten können, darunter Bälle, Schienbeinschoner, Torwarthandschuhe, Handballharz und Schuhe von uhlsport und Kempa. Gleichzeitig wird die uhlsport-Gruppe, die über starke, langjährige Beziehungen zu Vereinen, Nationalmannschaften und Verbänden verfügt, ihren Partnern über die verschiedenen Marken der New Wave Group ein deutlich breiteres Produktsortiment anbieten können, nicht zuletzt im Bereich Fanartikel.

Günter Daiss äußert sich im Namen der Verkäufer wie folgt: „Unsere Familie freut sich sehr, mit der New Wave Group einen so starken und hoch angesehenen Partner gefunden zu haben. Es war uns besonders wichtig, für uhlsport und Kempa ein langfristiges Zuhause zu finden, das unsere unternehmerischen Werte teilt und dem Unternehmen, seinen Mitarbeitern und seinen Geschäftspartnern eine solide Grundlage für eine positive und erfolgreiche Zukunft bietet.“

Torsten Jansson, CEO und Gründer der New Wave Group, fügt hinzu: „Wir sind sehr dankbar, dass die Familie Daiss uns das Vertrauen geschenkt hat, den erfolgreichen Betrieb fortzuführen, und wir sind zutiefst beeindruckt von dem Unternehmen und den Marken, die sie in einem unternehmerischen Umfeld aufgebaut haben, das perfekt zur New Wave Group passt. Jede Marke in unserem gemeinsamen Portfolio ist für sich genommen bereits stark, aber zusammen schaffen wir etwas Einzigartiges – ein Kundenangebot, das kein anderer Marktteilnehmer bieten kann.“

Ulhsport wird Teil des Geschäftsbereichs „Sports & Leisure“, der Standort in Balingen soll erhalten bleiben.

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