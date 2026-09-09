Pandinavia: Neuer Look, neue Ideen

Die Schweizer Werbeartikelagentur Pandinavia, CH-Dietlikon, hat Ende August 2026 einen neuen Auftritt, inklusive neuem Logo, vorgestellt.

Das Unternehmen entwickelt seit 1968 Merchandise und hat im Laufe der Jahre, nach eigenen Angaben, das Sortiment, die eigene Haltung, den eigenen Anspruch und die Art zu arbeiten verändert. Der neue Auftritt soll zeigen, dass Pandinavia heute „mutig, kreativ und voller Ideen“ sei. Der neue Markenauftritt beinhaltet neue Farben, eine neue Typografie sowie eine neue Bildwelt.

„Unsere neue Identität bringt sichtbar auf den Punkt, was Pandinavia seit jeder ausmacht: Kreativität, Begeisterung und der Mut, Dinge anders zu denken“, so Managing Director Kaspar Benz.

Mit dem neuen Markenauftritt ändert Pandinavia auch seine Adresse, die neuen Kontaktdaten lauten:

Pandinavia AG

Riedmühlestr. 12

CH-8305 Dietlikon

Tel: 0041-432661060

info@pandinavia.ch

www.pandinavia.ch