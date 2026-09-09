Supplierdays: Eurodutchies mit Rekordzahlen

„Eurodutchies“ lautete das Thema der diesjährigen Supplierdays, die am 2. und 3. September in der Expo Houten nahe Utrecht stattfanden. „Dieses Jahr“, so Veranstalter Het Portaal Media, „verbinden wir niederländischen Unternehmerstolz mit einer breiten europäischen Perspektive“.

Ein Motto, das den Charakter der Messe treffend widerspiegelt, denn die Bedeutung der Supplier Days reicht inzwischen weit über die Niederlande hinaus: Unter den nach offiziellen Angaben mehr als 270 Ausstellern – ein Zuwachs gegenüber 2025 – waren sowohl die großen niederländischen Importeure und zahlreiche lokale Spezialisten als auch viele Lieferanten aus ganz Europa präsent. Insgesamt bot die Messe einen breiten und vollständigen Überblick über das Angebot im Markt für haptische Werbung. Neben z.T. aufwendig gestalteten Ständen von Branchengrößen wie New Wave oder Solo midocean gab es insbesondere auch viele kleine, interessante Nischenanbieter zu entdecken.

Mit ihrem breiten Angebot sind die Supplierdays eines der wichtigsten Herbst-Events der Branche geworden, dessen Besucherkreis längst über den niederländischen Werbeartikelhandel hinausgeht. Viele Agenturen aus Belgien, Deutschland und weiteren europäischen Ländern besuchten auch in diesem Jahr wieder die Messe, deren Besuch Wiederverkäufern vorbehalten ist. Insgesamt zählten die Veranstalter nach eigenen Angaben 1.942 Besucher (2025: 1.748).

Auch auf Verbandsebene fand ein reger Austausch statt: Der niederländische Branchenverband PPP (Promotional Products Professionals) unterstützte die Messe wie üblich, informierte über seine Projekte und warb um neue Mitglieder, während der europäische Dachverband EAC (European Associations Cooperation) am Rande der Messe ein Board Meeting abhielt.

Viel Gelegenheit zum Austausch abseits der Messegänge bot zudem die Night of the PromZ am ersten Messeabend. Hier verlieh Het Portaal in feierlichem Rahmen die diesjährigen PromZ Awards. Als „Supplier of the Year“ wurden PF Concept, XD Connects, Araco und New Wave ausgezeichnet; Awards für den „Leverancier van het Jaar” gingen an die belgischen Unternehmen FDS Promotions, Maximum Image und Kick And Rush sowie – diesmal für die Niederlande – an Amigo Promotion, Hokra, BeGlobal, Robitex, Greengiving und ViveleDon. Mit dem Industry Achievement Award wurde der langjährige PPP-Vorsitzende Joop van Veelen geehrt.

„Ich bin sehr stolz auf das, was wir mit den Supplierdays dieses Jahr erreicht haben“, lautet das zufriedene Fazit von Het Portaal-CEO John Swaab. „Wir hatten Rekordzahlen auf Aussteller- und Besucherseite und Teilnehmer aus 17 Ländern. Die Atmosphäre war an beiden Tagen fantastisch, und ich denke, wir können mit Fug und Recht sagen, dass sich die Supplierdays zum führenden Treffpunkt der europäischen Werbeartikelbranche in der zweiten Jahreshälfte entwickeln. Gleichzeitig wissen wir, dass man nur so gut ist wie seine letzte Leistung. Die Herausforderung besteht also darin, die Messlatte im nächsten Jahr erneut höher zu legen.“

Ob dies gelingt, davon kann man sich am 8. und 9. September 2027 ein eigenes Bild machen. TB

www.thesupplierdays.com

Fotos: Till Barth, Michael Scherer, Sarah Vieten, © WA Media