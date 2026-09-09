Tobias Müller ist neuer Marketingleiter bei Halfar

Zum 1. September wechselte Tobias Müller innerhalb der JCK Holding vom Remscheider Schirmspezialisten Fare zum Taschenspezialisten Halfar. Auch in Bielefeld übernimmt Müller die Position der Marketingleitung. Mit dem Wechsel nutzt die JCK Holding gezielt die Möglichkeiten, Know-how und Erfahrungen über Unternehmensgrenzen hinweg einzusetzen, außerdem bleibt der Marketingmanager der Unternehmensgruppe erhalten. Die Zusammenarbeit soll intensiviert werden, insbesondere zwischen Fare und Halfar sollen Marketing-Know-how und Erfahrungen künftig noch stärker geteilt und gemeinsame strategische Themen vorangetrieben werden.

„Der Austausch innerhalb der JCK Holding ist äußerst wertvoll. Gerade die Partnerschaft der fünf Werbeartikel-Spezialisten der Choice-Gruppe bietet zahlreiche Möglichkeiten für Synergien und schafft Vorteile für alle Beteiligten“, sagt Kathrin Stühmeyer-Halfar, Geschäftsführerin von Halfar. „Mit Tobias Müller gewinnen wir einen erfahrenen Marketingexperten, der nicht nur bei Halfar neue Impulse setzen, sondern auch die strategische Kooperation mit den Schwesterunternehmen weiter stärken wird.“

Für Müller selbst ist der Wechsel eine spannende neue Herausforderung: „Auf der einen Seite stehen Markentaschen für Merchandising, auf der anderen technische Taschen für Spezialanwendungen. Beide Bereiche haben ganz eigene Anforderungen und Herausforderungen – genau diese Vielfalt finde ich besonders reizvoll“, so Müller. Auch der dynamische Wandel im Marketing spielt für ihn eine wichtige Rolle. „Künstliche Intelligenz und andere technologische Neuerungen verändern Rahmenbedingungen, Anforderungen und Möglichkeiten im Marketing in immer kürzeren Abständen. Ich freue mich darauf, diese Entwicklungen gemeinsam mit dem Team von Halfar zu nutzen, neue Ideen zu entwickeln und das Marketing strategisch weiter voranzubringen.“

www.halfar.com

www.fare.de