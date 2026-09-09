Werbemittel24.com ausgezeichnet

Am 1. September 2026 wurde in Berlin der Award „Deutschlands Beste Online-Shops 2026“ verliehen, der in der Kategorie Werbemittel an Werbemittel24.com, Leipzig, ging. Die Verleihung fand im Rahmen einer gemeinsamen Initiative des Nachrichtensenders ntv und des Deutschen Instituts für Service-Qualität in der Bertelsmann-Repräsentanz statt. Grundlage des Awards ist eine groß angelegte, bevölkerungsrepräsentative Verbraucherbefragung mit über 67.000 Kunden, die in 96 Branchenkategorien ihre Erfahrungen mit insgesamt 900 Online-Shops bewerteten. Bewertet wurden unter anderem das Preis-Leistungs-Verhältnis, das Angebot, der Kundenservice, der Internetauftritt sowie Versand-, Bestell- und Zahlungsbedingungen sowie die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden.

„Diese Auszeichnung bedeutet uns besonders viel, weil unsere Kunden entschieden haben“, sagt Ina Boye, Geschäftsführerin von Werbemittel24.com. „Werbemittel24.com steht für Angebotserstellung innerhalb von 24 Stunden, kostenfreie Grafikleistungen und, das zeigt uns die Auswertung, für die besten Bestell- und Zahlungsbedingungen der Branche.

Gerade in einer Zeit, in der Fakeshops und Vertrauensfragen beim Online-Einkauf eine große Rolle spielen, ist das ein echter Pluspunkt für unsere Kunden. Diese Bestätigung nehmen wir als Ansporn, unsere Kunden auch künftig bestmöglich zu bedienen.“

www.werbemittel24.com