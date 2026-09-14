cyber-Wear gewinnt Stellantis EMEA-Pitch

Die Mannheimer Werbeartikelagentur cyber-Wear übernimmt nach einem erfolgreichen EMEA-Pitch künftig die Betreuung der Marken Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep und Lancia. Der Pitch-Gewinn ist auch der nächste Schritt in der bereits bestehenden Zusammenarbeit mit Stellantis, da cyber-Wear bereits seit zwei Jahren die Opel Collection betreut. In dieser Zeit zeigte das Unternehmen, wie sich eine traditionsreiche Automobilmarke konsequent in Merchandise, Lifestyle-Produkte und physische Markenerlebnisse übersetzen lässt.

Auch die fünf neuen Marken bringen jeweils eine eigene Identität, Geschichte und Community mit, bei denen es für cyber-Wear nun heißt, den jeweiligen Charakter zu verstehen und in relevante, begehrliche und authentische Produkte zu übersetzen.

Die Unterschiede der Marken, bei denen italienische Lebensfreude von Fiat auf die Freiheit und den Lifestyle von Jeep trifft, soll sich künftig auch in den Kollektionen widerspiegeln, um Stellantis Merchandise-Welten zu entwickeln, die nicht austauschbar sind und die DNA der jeweiligen Marke konsequent weitertragen.

Gleichzeitig zeigt der Gewinn des EMEA-Pitches die wachsende Bedeutung von cyber-Wear als internationaler Partner für ganzheitliches Merchandise Management, bei dem Strategie und Konzeption, Design, Produktentwicklung und Sourcing, E-Commerce, Logistik und Fulfillment innerhalb eines integrierten Modells zusammengeführt werden.

„Dass wir nach zwei erfolgreichen Jahren mit Opel nun auch den EMEA-Pitch für Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep und Lancia gewinnen konnten, ist für uns ein starkes Zeichen des Vertrauens. Gleichzeitig ist es eine Aufgabe, auf die wir uns sehr freuen. Diese fünf Marken besitzen unglaublich starke Identitäten und Communities. Unser Anspruch wird sein, genau diese DNA zu verstehen und daraus Merchandise zu entwickeln, das Menschen wirklich haben, tragen und nutzen wollen. Nicht einfach ein Logo auf einem Produkt, sondern ein Stück der Marke, das man mitnehmen kann“, so Christoph Luthe, CSO bei cyber-Wear.

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