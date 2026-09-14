Faber-Castell mit Red Dot Award ausgezeichnet

Das Modell Avori des Schreibgerätehersteller Faber-Castell, Stein, ist im September 2026 mit dem Red Dot Award ausgezeichnet worden. Der Avori-Kugelschreiber erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Product Design und überzeugte die internationale Jury mit seiner klaren Formsprache und der durchdachten Haptik.

„Avori zeichnet sich durch präzise strukturierte Flächen aus und überführt Funktion, Haptik und visuelle Ruhe in eine konsistente, nachhaltig gedachte Gestaltung“, so die Begründung der Fachjury.

www.faber-castell.de