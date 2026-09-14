Geiger: Inspiration trifft Weihnachtsstimmung

Der erste Weihnachtsmarkt öffnete in diesem Jahr am 2. September in Münster seine Pforten – und dabei ging es weniger um Spekulatius und Räucherstäbchen denn um Werbeideen und persönliche Gespräche mit einem Hauch Weihnachtsatmosphäre. Die Marketingmesse, organisiert von Geiger, fand in diesem Jahr erneut in der Friedenskapelle Münster statt, wo 34 Lieferantenpartner zeigten, was die Werbeartikelwelt aktuell zu bieten hat. Neue Produkte trafen auf bewährte Bestseller und lieferten Inspirationen für kommende Kampagnen und Aktionen. Die Messe bot dabei genug Zeit, die Produkte persönlich zu entdecken und sich direkt mit den Lieferanten auszutauschen.

Die Aussteller zeigten jedoch nicht nur ihre neuen Produkte, mit verschiedenen Gewinnspielen wie einem Kreativ-Workshop von koziol, einem Kochevent mit Übernachtung bei Gefu oder einem Schätzspiel von Magna sweets wurde für zusätzliche Highlights gesorgt. Auch die Tombola, deren Erlös in diesem Jahr an den Verein Herzenswünsche geht, sorgte für Abwechslung vom regulären Messebetrieb und bewirkte gleichzeitig noch etwas Gutes.

Auch für das leibliche Wohl wurde vom Veranstalter gesorgt, und so war der 1. Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr wieder ein gelungenes Event.

www.geigerpromo.de

Fotos: Geiger