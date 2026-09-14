BRANDmania und Licensing International starten mit den Licensing Awards Germany 2026 in die zweite Runde. Im Rahmen des Licensing Summit werden am 26. November in München erneut die besten Leistungen der Licensing-Branche ausgezeichnet. Eine der neun Kategorien ist der BRANDbaby Award, der besondere Markenallianzen würdigt, die ihren Ursprung auf dem B2B-Festival BRANDmania haben.

Wie auch im letzten Jahr, als der Award an Barbie x Condor ging, werden außergewöhnliche Collaborations, von innovativen Produkten über kreative Konzepte bis hin zu aufmerksamkeitsstarken Aktivierungen, gesucht. „Der BRANDbaby Award macht sichtbar, welches Potenzial in den Begegnungen auf der BRANDmania steckt. Wir wollen die Erfolgsgeschichten aus diesen besonderen Markenpartnerschaften auf die große Bühne bringen“, sagt Katrin Störr, Head of BRANDmania.

Die weiteren Kategorien lauten „Licensing Product of the Year” (Hardlines/Softlines/FMCG/Publishing, Games & Location Based Entertainment), „Licensing

Brand of the Year” (Entertainment/Corporate & Lifestyle/Sports & Celebrity) sowie „Retail Loves Licensing Award”. Eine unabhängige Fachjury aus Branchenexpertinnen und -experten bewertet die Einreichungen nach Kriterien wie Innovation, Brand Fit, Aktivierung und messbarem Erfolg.

Bis zum 15. Oktober können sich Interessierte für die Licensing Awards Germany 2026 bewerben.

https://licensinginternational.org/2026-licensing-international-germany-awards/

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