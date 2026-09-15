BAPP Networking Gift Show: Viel zu entdecken

Am 27. August 2026 lud der belgische Verband BAPP (Belgian Association of Promotional Products) unter dem Motto „Building Bridges, Connecting Professionals“ zur alljährlichen Networking Gift Show nach Brüssel ein. Während die Messe im letzten Jahr noch im La Maison de la Poste stattfand, wurde dieses Jahr das historische Tour & Taxis als Location gewählt. Insgesamt 64 Aussteller (2025: 63) freuten sich auf 230 Besucher, denen sie Neuheiten und Ideen für bevorstehende Jahresendkampagnen präsentierten.

Neben den Produktpräsentationen möchte der BAPP mit der Networking Gift Show die Möglichkeit bieten, in einer Geschäftswelt, in der vieles digital abläuft, Dinge auszuprobieren, anzufassen und die belgische Werbeartikel-Community persönlich zusammenzubringen. „Für uns hängt der Erfolg der Networking Gift Show nicht von der Quantität ab, sondern von der Qualität der Kontakte, die wir knüpfen“, konstatierte Julien Grandjean, Vorsitzender des BAPP.

In diesem Jahr beeindruckten insbesondere die vielen intensiven Gespräche, detaillierte Fragen zu den Produkten und die investierte Zeit. „In unserer Branche ist dieser persönliche Kontakt nach wie vor von enormer Bedeutung. Denn wenn Lieferanten und Händler einander wirklich verstehen, machen sie nicht nur Geschäfte miteinander – sie bauen Beziehungen auf. Und aus diesen langfristigen Beziehungen entstehen oft die besten Projekte. Genau das meinen wir mit: Brücken bauen. Fachleute miteinander verbinden“, so Grandjean.

Neben den Neuheiten und Klassikern konnten die Besucher auch neue Druck- und Individualisierungstechniken erkunden und sich über Ökologie und Nachhaltigkeit informieren.

Nach einem erfolgreichen Tag mit zahlreichen intensiven Gesprächen, neuen Ideen und persönlichen Kontakten zeigte sich erneut, wie wichtig der direkte Austausch auf der Networking Gift Show war.

www.bapp.be

Fotos: BAPP