Im Rahmen des Touch Werbeartikeltags am 9. September 2026 in CH-Spreitenbach wurden erneut die Touch Awards verliehen. Nach der gelungenen Premiere mit einem neuen Prozedere für den Award, den Beurteilungsprozess und die Einreichungsbestimmungen, wurden auch in diesem Jahr die Awards wieder direkt vor Ort ausgezeichnet.

Einreichen konnten die Trägeragenturen der Touch Projekte in den Kategorien „Nachhaltigster Werbeartikel“, „Sonderanfertigung des Jahres“ und „Kollektion des Jahres“. Im Vorfeld der Messe wurden die eingereichten Projekte auf verschiedenen Plattformen wie LinkedIn oder in Fachzeitschriften präsentiert. Über einen Link konnte schon im Vorfeld abgestimmt werden. Auch auf der Messe selbst waren alle Artikel ausgestellt, und es bestand die Möglichkeit, letzte Stimmen zu sammeln.

Die Gewinner der Touch Awards sind:

Nachhaltigster Artikel des Jahres

Glaskaraffe mit 3D Bergrelief von Kaiser Promotion

Die Karaffe wird in der Glasi Hergiswil in traditioneller Handarbeit mundgeblasen und ist dadurch ein langlebiges Unikat, das Schweizer Handwerkskunst mit einem detailreichen 3D-Bergrelief verbindet.

Sonderanfertigung des Jahres

Feldschlösschen Weihnachtskugeln von Kaiser Promotion

Die Weihnachtsbaumkugeln sind Sonderanfertigungen, die ikonische Feldschlösschen-Elemente wie das Bierglas mit Schaumkrone, den klassischen Bierträger sowie die Pferdekutsche aufgreifen und in die Weihnachtszeit übertragen.

Kollektion des Jahres

El Tony Mate Kollektion von bb trading werbeartikel

Die Kollektion wurde gezielt für Events und Festivals entwickelt. Im Mittelpunkt stehen eine moderne Beltbag sowie das exklusiv konzipierte Würfelspiel Turbo Dice. Alle Artikel greifen das auffällige El Tony Design auf, sodass eine Kollektion mit eigenständigem Charakter und Wiedererkennungswert entstand, die nicht nur im Festivalalltag genutzt wird.

www.touch-werbeartikel.ch