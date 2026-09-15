Printmasters schließt rumänisches Werk

Medienberichten zufolge wird die Printmasters Produktionsstätte in RO-Cicârlău bis Ende Mai 2027 eingestellt, bevor das Unternehmen bis zum 31. Dezember 2027 vollständig geschlossen wird. Von der Schließung des Standorts sind ca. 450 Mitarbeiter betroffen.

Die Entscheidung sei das Ergebnis der strategischen Ausrichtung der Solo-Gruppe, zu der Printmasters gehört. Die Gruppe sei zu dem Schluss gekommen, dass die langfristige Geschäftsstrategie in Bezug auf Produktion und Logistik am besten durch den Betrieb einer einzigen Produktionsstätte in Mittel- und Osteuropa umgesetzt werden könne – die Solo-Tochter Mid Ocean verfügt bereits über umfangreiche Produktions- und Logistikkapazitäten in Polen.

„Dies war eine äußerst schwierige Entscheidung, die nichts über die Leistung von Printmasters oder seiner Mitarbeiter aussagt. Printmasters hat stets qualitativ hochwertige Arbeit geleistet und eine wichtige Rolle bei der Geschäftsentwicklung gespielt. Die Entscheidung ist ausschließlich durch die langfristige Geschäftsstrategie der Gruppe bedingt“, sagt Jacques de Boer, CEO von Printmasters.

Printmasters soll sich dazu verpflichtet haben, alle Mitarbeiter mit einem finanziellen Übergangspaket zu unterstützen, das Abfindungen, Hilfe bei der Arbeitssuche und Zugang zu Beratung umfasst. Während des gesamten Prozesses soll das Unternehmen, in voller Übereinstimmung mit dem rumänischen Arbeitnehmerrecht, eng mit Arbeitsnehmervertretern und lokalen Behörden zusammenarbeiten

www.printmasters.ro