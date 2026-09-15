Am 9. und 10. September d.J. fand in der Umweltarena in Spreitenbach nahe Zürich das Schweizer Doppelevent PSF Forum und Touch statt, veranstaltet vom Schweizer Branchenverband PromoSwiss. Dabei konnte das PSF Forum ein Jubiläum zelebrieren: Es war bereits die 20. Ausgabe der Veranstaltung, bei der Schweizer Handelsagenturen Trends, Klassiker und Innovationen der ausstellenden Anbieter haptischer Werbung begutachten konnten.

Nach offiziellen Angaben konnte die Jubiläumsveranstaltung mit 83 Ausstellern, davon auch viele aus Deutschland, ebenso wie die Touch, die sich bekanntlich an eine andere Zielgruppe, nämlich Entscheider aus Industrie, Institutionen und Gewerbe, richtet, einen Ausstellerrekord verzeichnen. Auch die Zahl der Besucher des PSF Forums (160 gegenüber 138 in 2025) übertraf nach Veranstalterangaben die der Vorjahre signifikant.

Zur Einstimmung auf die PromoSwissNight im Anschluss auf das PSF Forum, an der – auch das ein Rekord – mehr als 200 Personen teilnahmen, begrüßte PromoSwiss-Präsident Urs Germann die Anwesenden gewohnt eloquent und verkündete, es hätten sich über 300 Entscheider mehr als im Vorjahr für den Besuch der Touch am Folgetag angemeldet.

Und dann ging die PromoSwissNight über die Bühne: Anders als in der Vergangenheit gab es keine festlich eingedeckten Tische, an denen serviert wurde. Diesmal hatten die Gäste hingegen die Auswahl aus mehreren Food-Stationen, an denen es länderspezifische Kulinarien gab, etwa mediterrane, asiatische oder amerikanische Spezialitäten. „Viele Aussteller fanden es cool, hier in unkonventioneller, lockerer Atmosphäre unkompliziert miteinander ins Gespräch kommen zu können“, konstatiert Germann.

Am nächsten Tag sorgte die Touch für überaus zufriedene Aussteller, Besucher, Trägeragenturen und den Veranstalter. Zehn renommierte Schweizer Agenturen hatten ihre Kunden eingeladen, nahmen sie am Eingang im Empfang und begleiteten sie i.d.R. zu den Ausstellern und deren Portfolio. Gleich zu Beginn der Veranstaltung bildeten sich lange Schlangen am Einlass. „Wir wurden am Vormittag geradezu überrannt von sehr aktiven und aufgeschlossenen Besuchern“, erklärt Kevin Frantz von Spranz.

Geboten wurde den Besuchern nicht nur ein Überblick über das Angebot an haptischer Werbung, auch die Agenturen, die sich CI-gerecht präsentierten, hatten sich attraktive Überraschungen für ihre Kunden einfallen lassen. Außerdem konnte u.a. Schweizer Handwerkskunst live angesehen werden: So konnten Besucher miterleben, wie eine Backform für Spezereien vor Ort aus Holz gedrechselt wurde.

Es herrschte durchgängig eine geschäftige, gleichwohl entspannte und positive Atmosphäre, in der sich alle Beteiligten wohlfühlen konnten.

Zudem konnte die Touch in diesem Jahr auch einen Besucherrekord erzielen: Nach offiziellen Angaben besuchten die Veranstaltung 1.112 Personen, eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren (2025: 1.050). Sicher ein Veranstaltungs-Doppel, das Anlass zu positivem Ausblick für die Chancen der Werbeartikelbranche auch über die Schweiz hinaus bietet.

Das nächste Doppelevent findet erneut in der Umweltarena Spreitenbach statt, und zwar am 8. und 9. September 2027. Michael Scherer

www.touch-werbeartikel.ch

www.promoswiss.ch

Fotos: Michael Scherer, © WA Media