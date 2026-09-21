Die 18. Ausgabe des Festiwal Marketingu ging am 16. und 17. September d.J. über die Bühne. Austragungsort war erneut das Messezentrum EXPO XXI in der polnischen Hauptstadt Warschau. Nach offiziellen Angaben des Veranstalters OOH magazine, der auch die Promo Show im Frühjahr in derselben Location durchführt, präsentierten sich dort in der Halle 1 rund 200 Aussteller. Ein großer Teil davon waren – meist inländische – Anbieter haptischer Werbung. Daneben gab es u.a. Spezialisten für Druck- und Werbeanbringungstechniken, Verpackungstechniken und POS-Material.

Zudem wartete auf die Besucher eine detailverliebt inszenierte Ausstellung „POS-Stars“ zu bemerkenswerten Lösungen am Point of Sale. Die Besucher konnten online und während der Veranstaltung außerdem beim Wettbewerb „Super Gift“ ihre Favoriten in sieben Kategorien unter den haptischen Werbeträgern, denen ebenfalls eine eigene Ausstellung gewidmet war, auswählen. Die Siegerverkündung und -ehrung erfolgte am Abend des ersten Messetages. Hier gab es in einem abgetrennten, mit Stil dekorierten Teil der Halle eine glamouröse Party mit Speisen und Getränken sowie einen offiziellen Teil.

Die Anbieter haptischer Werbung hatten nicht nur Klassiker und Innovationen aus ihrem Portfolie am Stand. Auffallend war der Fokus – gerade bei ausstellenden regionalen Anbietern – auf das Jahresendgeschäft. Entsprechen häufig wurden Kulinarisches und besondere Präsent-Kombinationen mit dem Schwerpunkt auf Weihnachtliches präsentiert.

Es herrschte eine gute Stimmung unter Ausstellenden und Besuchern, gelobt wurden die Qualität der Gespräche an den Ständen und das erfreuliche Besucheraufkommen. Insgesamt waren an beiden Tagen, laut Veranstalterinformationen, 2700 Besucher vor Ort.

Begleitet wurde die Messe am zweiten Tag von einem Vortrags- und Seminarprogramm unter der Federführung des polnischen Branchenverbandes PIAP, der ebenfalls mit einem Stand Flagge zeigte.

Die nächste Veranstaltung von OOH magazine ist die Promo Show, die am 27. und 28. Januar 2027 ebenfalls im EXPO XXI in Warschau stattfinden wird.

//Michael Scherer

Fotos: Michael Scherer, © WA Media