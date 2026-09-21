IRISgo sichert sich Deal bei „Die Höhle der Löwen“

Das Schweizer Start-up IRISgo hat bei der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ (VOX) einen Deal mit Investor Andreas Herb abgeschlossen. Das Investment beträgt 500.000 Euro und ist damit Herbs bislang größtes Engagement in der Show. Die Luzerner überzeugten mit einem modulareren Thermobecher mit patentiertem Verschlusssystem.

Gegründet wurde IRISgo von den beiden Schweizer Unternehmern Fabian Christmann und Manuel Borer. Am Anfang stand kein Businessplan, sondern eine ganz konkrete Situation: Ein Ausgeh-Abend, ein Getränk, ein KO-Tropfen-Vorfall im Freundeskreis. Eine unschöne und beängstigende Situation wurde für die beiden Gründer zum Auslöser, herkömmliche Trinkbecher neu zu denken.

Was in einem Kellerabteil mit den ersten Prototypen begann, hat sich innerhalb weniger Jahre in Horw (Luzern) zu einer Swiss-Made-Marke für wiederverwendbare Trinkbehälter entwickelt. Der IRISgo cup ist ein patentgeschützter, modularer Thermosbecher mit patentiertem Verschlusssystem, entwickelt und produziert in der Schweiz, der auch im B2B-Markt als Werbe- oder Merchartikel angeboten wird.

Der Deal mit Andreas Herb ist mehr als eine reine Finanzbeteiligung. Zusammen mit Herb Ventures und der MBG Group will IRISgo das Geschäft zunächst in der D-A-CH-Region weiter ausbauen und in weiteren internationalen Märkten expandieren. Die operative Zusammenarbeit hat bereits begonnen, der Fokus liegt auf dem Ausbau der Vertriebskanäle, der Markenentwicklung und der internationalen Skalierung.

Die Vision der beiden Gründer geht über die aktuelle Produktpalette hinaus: IRISgo will das innovativste Unternehmen für wiederverwendbare Produkte werden und Swiss Made international neu positionieren.

www.irisgo.com