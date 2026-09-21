Kaldenbach Group begrüßt neuen Azubi

Die Kaldenbach Group aus Hersebruck hat seit dem 1. September 2026 mit Finn Peter einen neuen Auszubildenden. In der dreijährigen Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik wird er die Abläufe rund um Warenannahme, Lagerung, Kommissionierung und Versand kennenlernen. Dabei wird Peter von Anfang an aktiv in den Arbeitsalltag des Fullservice-Dienstleiters eingebunden.

Die Kaldenbach Group bildet immer wieder junge Nachwuchskräfte aus, zuletzt u.a. zum Industriekaufmann, Mediengestalter oder Groß- und Außenhandelskaufleute.

www.kaldenbach.com