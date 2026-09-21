Pens.com feiert 60-jähriges Jubiläum

Der US-amerikanische Werbeartikelhändler Pens.com feiert im August und September 2026 über einen Zeitraum von 60 Tagen sein 60-jähriges Bestehen mit internen Veranstaltungen für die Mitarbeiter sowie Rabattaktionen für die Kunden.

Pens.com wurde 1966 als National Pen gegründet und entwickelte sich im Laufe der Jahre vom Schreibgeräteanbieter zu einem, eigenen Angaben zufolge, weltweit führenden Anbietern von Markenartikeln, der Millionen Kunden in 22 Ländern bedient. Heute bietet das Unternehmen, dessen Sitz sich in Shelbyville, US-Tennessee, befindet, zahlreiche individuell gestaltbare Produkte an.

2016 schloss sich National Pen Cimpress an und erschloss sich damit fortschrittliche Technologien und Personalisierungsmöglichkeiten auf höchstem Niveau. Seit 2023 firmiert das Unternehmen als Pens.com, wodurch ein modernes, digital ausgerichtetes Kundenerlebnis gestärkt wurde.

„Bei diesem Jubiläum geht es nicht nur um Pens.com – es geht um die Millionen von Unternehmen, die wir auf diesem Weg unterstützen durften“, sagte Bryan Kranik, CEO von Pens.com. „Seit 60 Jahren vertrauen uns Unternehmen jeder Größe aus aller Welt, wenn es darum geht, ihre Marken zum Leben zu erwecken. Wir sind unglaublich dankbar für dieses Vertrauen und stolz darauf, einen Beitrag zu ihrem Erfolg geleistet zu haben. Mit Blick auf die Zukunft freuen wir uns darauf, weiterhin in neue Produkte, Verbesserungen und Dienstleistungen zu investieren, um Unternehmen dabei zu helfen, sich von der Masse abzuheben.“

Durch kontinuierliche Investitionen in Technologie, Individualisierung, Produktinnovation und Kundenerlebnis setzt sich Pens.com dafür ein, Unternehmern dabei zu helfen, ihre Marke aufzubauen, mit Kunden in Kontakt zu treten und ihr Geschäft in den kommenden Jahren weiter auszubauen.

www.pens.com