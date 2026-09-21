Am 2. und 3. September 2026 fand die Premium Sourcing, organisiert von Infopro Digital Trade Shows, im Pariser Caroussel du Louvre statt.

Insgesamt 113 Aussteller präsentierten in angenehmer Atmosphäre ihre Neuheiten zum Jahresende und konnten sich persönlich mit ihren Kunden austauschen. Unter den 1.516 Besuchern aus 779 Unternehmen (2025: 1.618), die sich laut Veranstalter zur Messe einfanden, waren zahlreiche Entscheidungsträger, die konkrete Projekte im Kopf hatten und auf der Suche nach dem passenden Werbeartikel waren. Auch wenn die Besucherzahlen geringer ausfielen als im vergangenen Jahr zeigten sich die Aussteller am Ende des zweiten Messetages zufrieden und bekundeten, die richtigen Kontakte getroffen und mit ihnen ins Gespräch gekommen zu sein.

Im kommenden Jahr wird die Premium Sourcing am 15. und 16. September stattfinden und somit nach Beginn des französischen Schuljahres. Somit erhoffen sich die Veranstalter zusätzliche Besucher aus dem Kreis der Entscheidungsträger sowie neue Aussteller. Diese doppelte Dynamik soll die Premium Sourcing noch mehr zu einem unverzichtbaren Treffpunkt für Werbeartikel und Präsente machen, um auf das letzte Quartal des Jahres vorzubereiten.

www.premium-sourcing.fr

Fotos: Info Pro Digital